Greenpeace protestovala pred Generali pre jej investície do uhlia

Bratislava 25. októbra (TASR) - Niekoľko aktivistov Greenpeace vo štvrtok (24. 10.) protestovalo pred pobočkou poisťovne Generali na Karadžičovej ulici v Bratislave. Chceli tak upozorniť na finančné väzby medzi poisťovňou a uhoľnými projektmi v Českej republike a v Poľsku. Poisťovňa pre TASR povedala, že v sektore s uhlím nerealizuje žiadne nové investície a zaviazala sa ukončiť poistné krytie pre všetky poľské uhoľné bane.



Poisťovňa ohlásila minulý rok, že nebude podporovať uhoľné projekty, no napriek tomu udelila výnimky pre poľskú energetickú spoločnosť PGE a českú ČEZ, vysvetľujú svoju iniciatívu aktivisti. "Generali síce oficiálne nepodporuje uhlie, ale vďaka výnimkám zo svojej politiky naďalej podporuje tieto firmy, ktoré chcú prevádzkovať uhoľné elektrárne a bane ešte desiatky rokov. Ak máme brať slová predstaviteľov poisťovne vážne, musia povedať jednoznačné nie uhliu," uvádza Greenpeace na svojej sociálnej sieti.



Katarína Kukurová z oddelenia komunikácie poisťovne Generali tvrdí, že skupina v rámci svojho portfólia odpredala aktíva súvisiace s uhlím vo výške 2 miliárd eur. "Z poistného hľadiska sa poisťovňa, okrem záväzku nezvyšovať už aj tak minimálnu expozíciu v tomto odvetví rozhodla nepoistiť žiadnu novú výstavbu uhoľných elektrární a uhoľných baní, a to ani súčasným klientom," povedala.



Ako informovala Kukurová, Generali minulý rok realizovala strategické kroky v oblasti ochrany prírody a klímy, predstavila aj svoju Environmentálnu stratégiu. "V zmysle tohto záväzku je jej cieľom zvýšiť svoju angažovanosť v rámci ekologických a trvalo udržateľných odvetví a zároveň zodpovedne pristupovať k činnostiam súvisiacim s uhlím tak v oblasti investícií, ako aj poistenia," skonštatovala.



Greenpeace je toho názoru, že podporovať uhoľné projekty v čase klimatickej krízy je nezodpovedné a poisťovni transparentom pred budovou pripomenula, že by sa mala držať svojich slov a nie uhlia. Nezisková organizácia na svojej webovej stránke uvádza, že na pobočke odovzdali aj list pre vedenie poisťovne. Podobné protesty sa odohrali minulý týždeň v Rakúsku a Taliansku.