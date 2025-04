Greenpeace: Rezort uprednostňuje zabíjanie medveďov pred dôkazmi

Bratislava 2. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR uprednostňuje zabíjanie medveďov pred vedeckými dôkazmi. TASR o tom informovala hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová v reakcii na mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého, ktorý v stredu schválila vláda. Envirorezort podľa hovorkyne podkopáva snahy o ochranu prírody na Slovensku a ohrozuje ekologickú integritu širšieho karpatského regiónu.



Upozornila, že prístup Slovenska k prevencii konfliktov medzi medveďmi a ľuďmi je nedostatočný. „Medvede sa vyskytujú predovšetkým v horských oblastiach stredného a severného Slovenska, pričom populácia vo východných Karpatoch zasahuje aj do Nízkych Beskýd a pohoria Bieszczady. Konfliktné situácie často vznikajú v dôsledku nezabezpečeného odpadu, zvyškov potravy a vnadísk - čo všetko sú faktory, ktoré musí krajina okamžite adekvátne riešiť,“ podotkla. Medvede môžu podľa nej účinne odradiť osvedčené nesmrtiace odstrašujúce prostriedky, ako sú chemické látky, gumové projektily a cvičené psy.



Ábelová poukázala aj na to, že napriek opakovaným varovaniam vedcov, vrátane listu z minulého roka, v ktorom boli navrhnuté opatrenia na predchádzanie konfliktom, minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) ignoroval odborné odporúčania. Namiesto toho podľa nej zneužíva tému medveďov na prehlbovanie polarizácie slovenskej spoločnosti.



Greenpeace vyzýva na zriadenie najväčšieho medzinárodného parku v Európe, ktorý by chránil posledné zvyšky divočiny v Karpatoch. Táto cezhraničná iniciatíva by podľa hovorkyne pomohla predchádzať konfliktom na základe vedeckých poznatkov a zabezpečila by, aby politiky manažmentu medveďov boli v súlade s legislatívou EÚ. Zároveň by podľa nej posilnila úsilie o ochranu prírody naprieč národnými hranicami.



Vláda vyhlásila pre výskyt medveďa mimoriadnu situáciu v 55 okresoch. Platí od stredy 14.00 h. Schválila aj mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy Štátnej ochrany prírody SR.