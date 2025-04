Greenpeace Slovensko a Poľsko spúšťajú výzvu proti odstrelu medveďov

Bratislava 9. apríla (TASR) - Slovenská aj poľská pobočka Greenpeace spúšťajú pre plánovaný odstrel 350 medveďov zbieranie podpisov pod otvorený list, ktorý adresujú premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a európskemu komisárovi pre životné prostredie. Plánovaný odstrel medveďov, ktorý schválila vláda, môže mať podľa nich negatívny vplyv na celý karpatský región a môže byť v rozpore s európskou legislatívou. Plán považujú za absolútne bezohľadný a za ďalšiu alarmujúcu ukážku zlyhávania ochrany prírody.



„Medvede nepoznajú hranice, voľne sa pohybujú naprieč krajinami. Nový plán Slovenska bude mať dôsledky ďaleko za jeho územím a priamo ohrozuje populácie medveďov v susedných krajinách, ako je napríklad Poľsko. Rozsiahly odstrel medveďov na Slovensku môže zničiť desaťročia práce na ich ochrane v Karpatoch a v Európe,“ podotýka riaditeľ kampane pre biodiverzitu Robert Cyglicki.



Organizácia zároveň kritizuje, že sa vláda rozhodla ignorovať osvedčené opatrenia, ako predchádzať konfliktom medzi medveďmi a ľuďmi, pričom namiesto uprednostnenia vedecky podložených riešení avizuje masový odstrel. Hoci si organizácia uvedomuje zvýšený počet hlásení o stretoch a útokoch medveďov na Slovensku a ich prítomnosť v blízkosti ľudských sídel, je presvedčená, že bezpečnosť ľudí by sa mala zaisťovať prostredníctvom vedecky podložených stratégií, nie politicky motivovaných krátkodobých riešení.



Organizácia zároveň pripomína, že medveď hnedý zohráva v karpatskom ekosystéme kľúčovú úlohu. Pomáha udržiavať rovnováhu a zdravie prírodných biotopov tým, že reguluje populácie koristi a prispieva k regenerácii rastlín. Všetky populácie medveďa hnedého v EÚ vrátane tých na Slovensku sú prísne chránené podľa smernice EÚ o biotopoch.



Vláda začiatkom apríla vyhlásila pre výskyt medveďa mimoriadnu situáciu v niekoľkých okresoch. Schválila aj mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy Štátnej ochrany prírody SR.



Rozhodnutie vlády o medveďoch kritizuje napríklad aj občianska iniciatíva My sme les a organizácie Aevis, WWF Slovensko a Via Iuris. Tento krok považujú za nesystémový, ktorý situáciu nerieši, ale môže ju zhoršiť. Hovoria o neodbornom rozhodnutí a neefektívnom opatrení. Riešiť treba podľa nich predovšetkým základný problém, a to vnadiská.