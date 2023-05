Greenpeace: SR skončila v hodnotení verejnej dopravy na konci rebríčka

Bratislava 4. mája (TASR) - Slovensko skončilo v hodnotení verejnej dopravy takmer na konci rebríčka. Bratislava je spomedzi metropol piata najlepšia. Vyplýva to z novej analýzy organizácie Greenpeace v strednej a východnej Európe. Zostavila rebríček dostupnosti a jednoduchosti verejnej dopravy v 30 európskych krajinách a ich hlavných mestách.



"Slovensko, ktoré skončilo siedme od konca (spolu s Fínskom, Francúzskom a Talianskom), neponúka podľa analýzy v možnostiach dopravy žiadne progresívne riešenia. DPH je vysoká a jediné, čo uľahčuje dostupnosť verejnej dopravy sú naše vlaky zadarmo pre deti, študentov a dôchodcov," poukázala organizácia. Horšie dopadli Rumunsko, Lotyšsko, Nórsko, Grécko, Chorvátsko a Bulharsko.



Prístupnosť verejnej dopravy je podľa riaditeľky Greenpeace Slovensko Kataríny Juríkovej jedným zo spôsobov, ako obmedzovať emisie. "Viaceré krajiny v Európe zavádzajú výhodné 'klimatické lístky'. Aj Slovensko by sa malo rozhýbať a urobiť kroky smerom k civilizovanejšej Európe," poznamenala.



"Klimatické lístky" sú cenovo dostupné dlhodobé lístky na verejnú dopravu, ktoré sú platné vo všetkých prostriedkoch verejnej dopravy v krajine alebo regióne. "Tým, že sa verejná doprava stane cenovo výhodnou, môžu ľudia prejsť od súkromných áut k ekologickejším formám mobility, čo pomôže riešiť klimatickú kríz," povedala Juríková.



Bratislava získala v analýze 91 bodov zo 100, čím sa umiestnila na piatom mieste. Je to podľa Greenpeace druhý najlepší výsledok spomedzi miest bez bezplatnej verejnej dopravy. Bratislava ponúka druhý najlacnejší lístok z 30 analyzovaných miest.



Enviroorganizácia približuje, že cestovné lístky na verejnú dopravu sú v Európskej únii (EÚ) zdaňované v priemere 11 percent DPH. Sedem krajín EÚ v súčasnosti zdaňuje verejnú dopravu rovnako ako šperky alebo luxusné hodinky. Patrí medzi nich aj Slovensko so svojou 20-percentnou DPH, skonštatovala.



Greenpeace analyzoval 30 európskych krajín (EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Veľká Británia) a ich hlavné mestá podľa štyroch kritérií. Išlo o jednoduchosť systému predaja cestovných lístkov, plnú cenu dlhodobých cestovných lístkov, zľavy pre sociálne znevýhodnené skupiny a sadzbu DPH. Niektoré krajiny, Luxembursko či Malta, zaviedli bezplatnú vnútroštátnu dopravu. Iné zavádzajú výhodné "klimatické lístky", a to napríklad Rakúsko, Nemecko, Maďarsko.