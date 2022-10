Greenpeace vykonala merania na Slanej

Bratislava/Nižná Slaná 11. októbra (TASR) – Environmentálna organizácia Greenpeace vykonala na znečistenej rieke Slaná merania s cieľom preskúmať kontamináciu rieky arzénom. V blízkosti hraníc s Maďarskom boli hodnoty arzénu v rieke niekoľkonásobne vyššie ako sú vnútroštátne limitné hodnoty. TASR o tom informovala hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová.



Na posúdenie šírenia možného znečistenia organizácia odobrala vzorky v blízkosti zdroja znečistenia pri Nižnej Slanej, pri obci Plešivec, na slovensko-maďarskej hranici pri Lenartovciach a na maďarskom úseku rieky v obci Sajópüspöki. Vzorky z rieky odobrali 22. septembra odborníci z organizácie Greenpeace Maďarsko, analyzované boli v akreditovanom nezávislom laboratóriu v Maďarsku.



Výsledky analýzy ukázali, že koncentrácia arzénu v Slanej bola niekoľko sto metrov od zdroja znečistenia 76 miligramov na kilogram (mg/kg), čo podľa Greenpeace predstavuje takmer štvornásobok limitnej hodnoty pre slovenské pôdy. Nadlimitné hodnoty 31 mg/kg boli namerané aj v Plešivci, na slovensko-maďarskej hranici dosahovala koncentrácia arzénu v rieke hodnotu 88 mg/kg, čo je takmer štyri a pol násobok slovenského limitu. Hodnoty arzénu v Sajópüspöki boli tesne pod limitnou úrovňou maďarských úradov.



"Testovanie sedimentov po toku rieky Slaná ukázalo, že jej znečistenie pretrváva. Vzhľadom na to požadujeme pravidelný monitoring stavu rieky, zverejnenie výsledkov znečistenia rieky Slaná a nevyhnutnú sanáciu, aby sa toxické látky z rieky odstránili čo najskôr," uviedla riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.



Podľa regionálneho experta na toxické látky z Greenpeace Maďarsko Simona Gergelyho nečinnosť slovenských a maďarských orgánov zrejme spôsobila rozšírenie znečistenia rieky a toxické látky sa mohli dostať aj do dolného toku Slanej. Nevylučuje aj ďalšie vlny znečistenia, od maďarských orgánov preto organizácia žiada rozšíriť vyšetrovanie vôd Slanej aj na sedimenty rieky.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Štátny podnik Rudné bane chce výtok znečistených banských vôd úplne zastaviť betónovou injektážou sideritovej bane, aktuálne čaká na vyjadrenia kompetentných úradov.



Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.