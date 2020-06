Greenpeace vyzdvihlo J. Budaja za prihlásenie sa k zelenej obnove EÚ

Bratislava 28. júna (TASR) - Najvýraznejší moment prvých 100 dní ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) je prihlásenie k Európskej zelenej dohode. Pre TASR to uviedla hovorkyňa organizácie Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová. Na druhej strane organizáciu mrzí, že základné ciele výzvy na zelenú obnovu sa nepodarilo presadiť v programovom vyhlásení vlády.



"Rok 2020 bude pre riešenie klimatickej krízy zásadný a nový minister správne vyhodnotil, že práve ochrana klímy a transformácia ekonomiky smerom k uhlíkovej neutralite bude hrať dôležitú úlohu aj pri riešení súčasnej hospodárskej krízy," povedala Brandysová.



Aktivisti však očakávali aj aktívnejší prístup ministra na európskej úrovni a jednoznačnú podporu ambicióznej klimatickej politiky Európskej únie (EÚ).



Greenpeace pripomína, že rozhodnutia, ktoré urobí vláda v nasledujúcom období, ovplyvnia budúce generácie. "Minister životného prostredia by mal v tomto čase slúžiť ako garant toho, že činnosť všetkých rezortov je v súlade s ochranou klímy. Očakávame preto konkrétne kroky ministra, ktoré budú presadzovať ambicióznu klimatickú politiku ako na národnej, tak aj na európskej úrovni," podotkla Brandysová.



Jednoznačným krokom by podľa Greenpeace mohol byť klimatický zákon, ktorý by stanovil ciele ochrany klímy Slovenska. Zabezpečil by tiež, aby všetky politiky a legislatíva boli v súlade s danými cieľmi. Greenpeace by tiež privítalo zriadenie medzirezortnej komisie pre klimatickú krízu.