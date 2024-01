Greenpeace:Envirorezort bol poznačený nestabilnou politickou situáciou

Bratislava 7. januára (TASR) - Envirorezort bol vlani poznačený nestabilnou, miestami až chaotickou politickou situáciou a predčasnými voľbami. Do istej miery to pozastavilo prácu na agende skvalitňovania životného prostredia. Pre TASR to uviedla riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.



"Ako pozitívum by sme vyzdvihli prácu zamestnancov v Slovenskej agentúre životného prostredia pri nastavovaní výzvy Obnov dom, ako aj to, že bývalý minister Ján Budaj odsúhlasil 100-percentné pokrytie nákladov v rámci tejto výzvy pre nízkopríjmové domácnosti najohrozenejšie energetickou chudobu," povedala Juríková s tým, že ide o dobrý príklad adresnej a cielenej pomoci.



V rámci pôsobenia ministra Milana Chrenka oceňuje organizácia schválenie Akčného plánu ochrany vôd Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a plánu na odstránenie sudov s PCB látkami z areálu Chemko Strážske na východe Slovenska.



Juríková zároveň poukazuje na nedokončenie klimatického zákona, ktorý je kľúčovým prvkom dosiahnutia uhlíkovej neutrality.



"Pri súčasnom vedení sa neustále objavuje otázka, či si nový minister Tomáš Taraba (nominant SNS) uvedomuje, čo má byť mandátom rezortu životného prostredia - presadzovanie silnej ochrany prírody či efektívne riešenie klimatickej krízy. Zdá sa nám, že nie úplne," poznamenala šéfka Greenpeace. Ukazuje sa to podľa nej na výmene odborníkov štátnych inštitúcií za straníckych funkcionárov, uzatvorených výberových konaniach na riaditeľov národných parkov, vyjadreniach štátneho tajomníka alebo úmysle prehodnotiť zonáciu národných parkov, čo môže viesť k znižovaniu ich ochrany.



Za prioritu ministerstva životného prostredia v tomto roku označila Juríková odovzdanie aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu do júna 2024. "Je na ministerstve, aby zaručilo, že bude silný a splní účel nastaviť trajektóriu na dosiahnutie klimatických cieľov," podotkla riaditeľka. Obáva sa však, že diskusia sa bude uberať iným smerom. Hrozí podľa nej boj s rezortom, aby zachoval aspoň status quo ochrany lesov, vody, vzduchu, fauny, flóry, biodiverzity a nepresadzoval biznis nápady.