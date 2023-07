Greenpeace:Na trase Bratislava - Londýn letelo vlani vyše 160.000 ľudí

Bratislava 20. júla (TASR) - Na trase Bratislava - Londýn letelo v minulom roku viac ako 160.000 ľudí. V rámci pravidelných letov tak šlo o najvyužívanejšiu leteckú trasu na Slovensku. Vyprodukovalo sa približne 61.000 ton skleníkových plynov, čo sa rovná znečisteniu zo 40.000 automobilov za rok. Vyplýva to z najnovšej analýzy porovnania cien vlakových lístkov a leteniek organizácie Greenpeace. Tá zároveň vyzýva európske inštitúcie a vlády, aby zaviedli klimatické cestovné lístky.



Vlaky v Európe sú podľa Greenpeace v priemere dvakrát drahšie ako lietadlá. Cesta vlakom z Bratislavy do Londýna môže byť 15-krát drahšia ako lietadlom, cesta z Londýna do Barcelony až 30-krát. Celkový vplyv lietania na klímu môže byť vyše 80-krát horší než cestovanie vlakom, uviedli environmentalisti.



"Keďže najväčšia časť vlakovej trasy Bratislava - Londýn vedie cez Nemecko a Rakúsko, so 100-percentnou obnoviteľnou elektrickou energiou, prechodom na železnicu by sa dalo ušetriť najmenej 85 percent škodlivých emisií," povedala hovorkyňa organizácie Miroslava Ábelová. Tvrdí, že v troch z deviatich analyzovaných dní bola cena vlaku vyššia ako 350 eur. Len pri dlhodobých rezerváciách sa našiel vlak za 139,90 eura. V priemere sú ceny vlakov na úrovni 780 percent cien leteniek, pričom najväčší rozdiel je 15,5-násobný, dodala.



Európske železnice podľa Greenpeace poškodzujú najmä neférové podmienky nízkonákladových leteckých spoločností. Tie prevádzkujú 79 percent analyzovaných trás. Vo väčšine prípadov sú lacnejšie ako železnice vďaka "neférovým a agresívnym cenovým stratégiám". Niekedy ponúkajú lacnejšie prestupné lety ako spoločnosti, ktoré už prevádzkujú priame lety na tých istých trasách. "To spôsobuje až 10-krát viac emisií skleníkových plynov. Táto prax často navrhuje cestujúcim, aby išli z Londýna do Bruselu napríklad cez Dánsko, čo je v čase klimatickej krízy nehorázne," skonštatovala organizácia.



Greenpeace preto vyzýva vlády jednotlivých štátov, aby zaviedli klimatické lístky. Mali by byť cenovo dostupné a dlhodobé, platné vo všetkých prostriedkoch verejnej dopravy v krajine alebo vo vymedzenom regióne, vrátane všetkých vlakov a cezhraničnej dopravy. Môžu byť podľa environmentalistov financované z daní z neočakávaných ziskov, postupného zrušenia dotácií škodlivých pre životné prostredie alebo spravodlivého daňového systému založeného na emisiách oxidu uhličitého.



Organizácia robila analýzu na 112 rôznych európskych trasách v deviatich rôznych časových úsekoch.