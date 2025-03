Grendel informácie o schôdzi NR SR na voľbu predsedu parlamentu nemá

Bratislava 2. marca (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) nemá informácie o údajnej budúcotýždňovej schôdzi NR SR, kde by koalícia chcela zvoliť nového predsedu parlamentu. Vyhlásil to v nedeľu na tlačovej konferencii.



Grendel zopakoval, že jeho poslanecký klub sa na prípadnom zasadnutí nezúčastní. Pripomenul, že sa nezúčastnil ani na voľbe predošlého predsedu NR SR Petra Pellegriniho.



Viacerí koaliční predstavitelia naznačili, že schôdza, kde by mal byť zvolený nový predseda parlamentu, by sa mohla konať na budúci týždeň.