Grendel: Kotlebovi zanikol mandát poslanca NRSR, zaniká aj klub ĽSNS

Bratislava 19. apríla (TASR) - Šéf ĽSNS Marian Kotleba prišiel o mandát poslanca Národnej rady (NR) SR, a tým zaniká aj poslanecký klub ĽSNS. Informuje o tom na sociálnej sieti podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO), ktorý podpísal rozhodnutie v zastúpení predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina).



Grendel priblížil, že odsúdením za úmyselný trestný čin Kotleba v zmysle Ústavy SR prišiel o mandát. "Do momentu zloženia sľubu jeho náhradníčky tak poslanecký klub ĽSNS nemá zákonom predpísaný počet poslancov potrebný na ďalšiu existenciu poslaneckého klubu. Jeho kolegovia sa stávajú nezaradenými poslancami," skonštatoval podpredseda NR SR.



Z rozhodnutia zverejneného na webe parlamentu vyplýva, že do NR SR doručili v utorok oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu SR za úmyselný trestný čin z 5. apríla v trestnej veci Mariana Kotlebu. V rozhodnutí sa píše, že podľa ústavy mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin, "a teda mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu zaniká dňom 5. apríla 2022".



Odchodom Kotlebu má klub ĽSNS sedem poslancov, a teda nespĺňa minimálny stanovený počet členov poslaneckého klubu. Klub poslancov musí mať podľa rokovacieho poriadku NR SR najmenej osem členov.



Náhradníčkou za Kotlebu má byť Slavěna Vorobelová. Pre TASR uviedla, že poslanecký mandát si bude uplatňovať, no zatiaľ podľa nej nie je isté, či bude súčasťou prípadného staronového klubu ĽSNS. Dodala, že to závisí od rokovaní.



Najvyšší súd SR 5. apríla odsúdil Kotlebu v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou. Vinný je z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.