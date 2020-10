Podpredseda NR SR Grendel mal pozitívny test na COVID-19

Bratislava 12. októbra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (nezaradený) v pondelok informoval, že jeho parlamentný kolega Gábor Grendel (OĽANO) bol v parlamente, hoci bol pozitívne testovaný na nový koronavírus. Tvrdí, že sa nesprával zodpovedne, pretože neboli informovaní všetci poslanci a vedenie NR SR. Grendel tvrdí, že nemal žiadne príznaky, test absolvoval preventívne skôr, ako boli známe výsledky osoby, s ktorou sa stretol a ktorá mohla byť pozitívna. Pellegrini podľa jeho slov klame. Tvrdí, že riaditeľ Kancelárie NR SR konzultoval situáciu s hlavným hygienikom a záver bol, že zvolil správny postup a parlament nemusel prijímať žiadne opatrenia.



"Konanie podpredsedu Grendela považujem za maximálne nezodpovedné," uviedol Pellegrini a kritizoval, že neboli plošne informovaní poslanci a celé vedenie parlamentu. Zdôraznil, že Grendel ako ústavný činiteľ mal byť príkladom toho, ako sa má správať pozitívne testovaná osoba. Pýta sa teda, ako chce koalícia vyžadovať disciplínu od ľudí, keď sa takto správal ústavný činiteľ. Pellegrini doplnil, že hoci možno rešpektovať právo na súkromie pri zdravotnom stave, ale ak žiadame od občanov, aby v prípade pozitívneho testu nahlásili kontakty a informovali osoby, s ktorými sa stretli, malo by to platiť pre všetkých.



"Každý poslanec sa bojí o svojich rodičov, starých rodičov a každý z poslancov a zamestnancov NR SR mal právo sa dozvedieť, že podpredseda NR SR bol pozitívne testovaný. Pretože ostatní poslanci, boli asi dvaja, traja, to okamžite oznámili a neprišli viac na rokovanie parlamentu," podotkol.



Grendel na sociálnej sieti vysvetlil, že nemal žiadne príznaky a test absolvoval preventívne, pretože bol v kontakte s osobou, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. "Zdalo sa mi zodpovedné ísť okamžite na test a nečakať na výsledok osoby, s ktorou som bol v kontakte. To bol dôvod, pre ktorý som 30. septembra ráno nešiel do práce na hlasovanie k zákonu pani Záborskej. Nemal som žiadne príznaky a nemám ich dodnes. Navyše, ako som sa neskôr dozvedel, osoba, s ktorou som bol v kontakte ja, mala test negatívny," skonštatoval Grendel.



Informácie o pozitívnom výsledku testu podľa vlastných slov oznámil kolegom zo svojej kancelárie a zrušil účasť v diskusnej relácii s poslancom Erikom Tomášom (nezaradený). Ten ho mal po relácii kontaktovať s tým, že sa dozvedel dôvod jeho neúčasti a chce o tom informovať Pellegriniho. "Podľa mojich vedomostí som nebol s Pellegrinim v takom kontakte, ktorý by hygiena vyhodnotila ako dôvod na jeho informovanie. Napriek tomu som zatelefonoval aj jemu, aj ostatným podpredsedom a predsedovi parlamentu a informoval som ich o výsledku testu, ako aj o tom, že stále čakám na pokyny z hygieny," vysvetlil.



Tvrdí, že Pellegrini o tom vie desať dní, počas ich telefonátu bol pokojný a poďakoval sa za informáciu, pretože nechcel ohroziť svojich rodičov, ku ktorým mal cez víkend ísť. "Zároveň ma uistil, že rešpektujúc zákonom chránené lekárske tajomstvo, zachová o našom rozhovore diskrétnosť," uzavrel Grendel.