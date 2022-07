Grendel: Na koaličnú radu chodí veľa ľudí, majú tam byť len lídri

Na archívnej snímke Richard Takáč (Smer-SD) 29. júna 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. júla (TASR) - Na koaličnú radu chodí príliš veľa ľudí, čo spôsobuje viac podnetov na prestrelky. Vyhlásil to podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) v diskusnej relácii TA3 V politike. Na koaličnú radu by mali podľa neho chodiť len lídri. Je za nastavenie jasných pravidiel komunikácie v koalícii. Spolu s poslancom parlamentu Richardom Takáčom (Smer-SD) obaja odmietli spoluprácu so stranami tzv. krajnej pravice.Podľa Grendela by bolo lepšie, keby na koaličné rady chodili len lídri, čiže čo najužšia zostava. Teraz tam chodí podľa neho priveľa ľudí, potom je podnetov na prestrelky príliš veľa. "" doplnil.Grendel by bol rád, keby republiková rada SaS zvážila všetky plusy a mínusy. "" skonštatoval s tým, že akákoľvek nová vláda by sa tiež hádala.Takáč vyhlásil, že táto vláda má najhoršie výsledky v rámci Európy, spomenul pandémiu i pomoc pri inflácii. V koalícii je navyše podľa jeho slov chaos. Dodal, že vláda má možnosti, ako bojovať proti dôsledkom inflácie, napríklad opätovným zavedením bankového odvodu, no nerobí to.Grendel odmietol, že by niekto z koalície spolupracoval s predstaviteľmi ĽSNS či Republiky. Je podľa neho legitímne, keď opozičný poslanec hlasuje napríklad za zákon ministra financií. "" povedal s tým, že sa to síce pri rodinnom balíčku stalo, no aj preto, že Republika a ĽSNS sú vo vojne. "" povedal s tým, že keby za to nehlasovali, neprejde to. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) to podľa neho riskol, no o spolupráci nemôže byť reči, povedal Grendel. Takáč povedal, že Smer-SD vylúčil spoluprácu so stranou Mariana Kotlebu.Podpredseda parlamentu zároveň povedal, že dohoda na zvýšení platov učiteľov zatiaľ nie je, pretože vo vládnej koalícii sa zatiaľ nezhodli na tom, z akého zdroja to bude pokryté.