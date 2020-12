Grendel otvoril rokovanie, poslancov čaká voľba šéfa GP

Bratislava 3. decembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) otvoril siedmy rokovací deň 18. schôdze parlamentu. V úvode sa majú poslanci venovať ústavným zmenám súvisiacim s reformou justície. V pléne je prítomný aj predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan.



O zmenách by malo plénum aj definitívne rozhodnúť. Reforma justície hovorí o zmene zloženia Ústavného súdu (ÚS) i Súdnej rady. Súčasťou je aj návrh na zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Zrušiť by sa mohla aj rozhodovacia imunita sudcov.



Naplánovaná je na štvrtok aj voľba kandidátov na generálneho prokurátora. Uchádzačmi sú prokurátor generálnej prokuratúry (GP) Jozef Čentéš, prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu (NS) SR Juraj Kliment. Všetci prešli verejným vypočutím v ústavnoprávnom výbore. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.