Grendel otvoril schôdzu, poslancov čaká viac ako 80-bodový program

Bratislava 17. júna (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) otvoril vo štvrtok ráno 32. schôdzu parlamentu. Poslancov na nej čaká viac ako 80-bodový program. Zaoberať sa majú napríklad úpravou podmienok a trvania väzby, zjednotením financovania škôl a školských zariadení v regionálnom školstve, obmedzením doby platnosti zbrojnej licencie či odoberaním benefitov predstaviteľom komunistických režimov.



Vládna novela Trestného poriadku z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) má upraviť oblasť väzby. Ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka trvania kolúznej väzby by mohla byť päť mesiacov, pričom návrh ráta aj s výnimkami. V programe je tiež podobný návrh Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorý sa rovnako týka kolúznej väzby.



Definitívne by malo plénum rozhodnúť o zjednotení dofinancovania škôl a školských zariadení v regionálnom školstve do pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V druhom čítaní je i návrh na zníženie dôchodkov predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek. Definitívne by sa malo rozhodnúť aj o poskytnutí jednorazového príplatku účastníkom národného boja za oslobodenie vo výške 630 eur.



V prvom čítaní je viacero poslaneckých noviel. Napríklad úprava oblasti dodávania LPG vyplývajúca z novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, posilnenie právomoci generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom aj viaceré návrhy z envirooblasti. Koaliční poslanci chcú zaviesť mechanizmus na refundáciu nákladov sanácie envirozáťaže. Nezaradení členovia parlamentu okolo Petra Pellegriniho zas navrhujú príspevok vo výške 1,30 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v škôlke alebo vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu. Miroslav Kollár (nezaradený) predložil návrh zákona o hmotnej zodpovednosti.



Plénum by sa malo zaoberať i návrhom zákona o významných investíciách, ktorého hlavným cieľom je nanovo definovať podmienky, proces a kontrolu vydávania osvedčení o významných investíciách. Súčasťou programu je tiež novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.



Prerokovať by mali poslanci i návrh štátneho záverečného účtu SR za minulý rok a program stability SR na roky 2021 až 2024 a ďalšie dokumenty Sociálnej poisťovne.