Grendel: Vďaka práci prokurátorov ÚŠP sme žili v bezpečnejšej krajine

Bratislava 19. marca (TASR) - Slovensko bolo vďaka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) bezpečnejšou krajinou. Dokazujú to konkrétne výsledky práce úradu za takmer 20 rokov jeho existencie. Na tlačovej konferencii pred ÚŠP v Pezinku to skonštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Predstavitelia hnutia Slovensko sa v utorok poďakovali prokurátorom ÚŠP za ich prácu najmä pri odhaľovaní ekonomickej trestnej činnosti či pri organizovanom zločine.



"Táto vláda nechce, aby Slovensko bolo bezpečnejšou krajinou, táto vláda chce, aby sa na Slovensku dalo bezpečne kradnúť. Na to potrebovala znížiť tresty za korupciu a ekonomické trestné činy a zlikvidovať najúspešnejšiu inštitúciu v boji proti korupcii a ekonomickým trestným činom," zdôraznil Grendel.



Poslanec pripomenul, že v začiatkoch fungovania úradu sa podarilo vyrovnať s podvodníkmi z nebankových subjektov, ďalej to boli ľudia z organizovaného zločinu. "Až v roku 2020 sa prvýkrát po zmene na čele ÚŠP podarilo začať trestne stíhať a postaviť pred spravodlivosť aj ľudí, ktorí vďaka svojím kontaktom dovtedy stáli nad zákonom," vyhlásil. Aj toto označil za dôvod, prečo sa koalícia rozhodla zlikvidovať ÚŠP. Poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenul, že ÚŠP začal prekážať súčasným predstaviteľom vládnej koalície až uplynulé tri roky, keď začal vyšetrovať korupčné kauzy, ktorých súčasťou boli ľudia spojení so Smerom-SD, Hlasom-SD a SNS.



Hnutie sa poďakovalo poctivým prokurátorom ÚŠP za ich prácu, líder hnutia Igor Matovič priblížil, že prokurátorov, ktorí sa snažili ísť "zločincom po krku", upratali na oddelenia, kde budú "v podstate len štatistami".



ÚŠP zanikne 20. marca. Prokurátori ÚŠP si v pondelok (18. 3.) prevzali dekréty o ich zaradení na jednotlivé oddelenia Generálnej prokuratúry (GP) SR, kde budú pôsobiť po zrušení špeciálnej prokuratúry. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka deklaruje, že všetkých prokurátorov ÚŠP zaradil do organizačných zložiek GP tak, ako mu to ukladá zákon a tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie úloh prokuratúry.