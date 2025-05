Grendel: Vláda sa tvári, že konsoliduje, ale rieši len seba

Bratislava 18. mája (TASR) - Vláda sa tvári, že konsoliduje, ale v skutočnosti rieši len seba. Uviedol to poslanec parlamentu Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) v reakcii na nedeľné vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Grendel odkázal, že za bývalej vlády Slovensko hospodárilo lepšie ako priemer EÚ, odmieta preto premiérove tvrdenia o rozvrátených verejných financiách. Vyčíta Ficovi, že chce zrušiť nedeľné relácie, ale ide do nich sám, bez oponenta.



„Videli ste ukážku dôveryhodnosti Roberta Fica. Jeden týždeň hovorí o tom, že treba ukončiť nedeľné diskusné relácie, a na druhý týždeň ‚vlezie‘ sám do diskusnej relácie bez opozičného oponenta,“ povedal Grendel na tlačovej konferencii s tým, že takto si Fico predstavuje verejnú debatu. Bolo by podľa neho fér, keby Fico diskutoval napríklad s bývalými premiérmi.



V otázke financií premiér podľa opozičného poslanca „opäť táral“, pretože vláda, ktorej súčasťou bolo hnutie Slovensko (vtedy OĽANO), hospodárila lepšie ako priemerná krajina EÚ, vďaka čomu mohla doručiť rodinám 200 eur na dieťa či rodičovské dôchodky seniorom. „Ficova vláda sa len tvári, že konsoliduje, pretože ľuďom všetky sociálne benefity berie, zvyšuje dane a zavádza nové dane, ale bezbreho míňa na seba,“ myslí si Grendel. Vyčíta Ficovi, že v relácii nespomenul, prečo si museli ministri aj on zdvojnásobiť platy a prečo zavádzajú doživotnú rentu pre neho aj pre generálneho prokurátora.



Bezpečnostnú radu SR, ktorá zasadala v uplynulom týždni k problematike nenávistných prejavov i hrozbe ďalšieho atentátu, označil Grendel za čisto stranícku akciu Smeru-SD, keďže na nej nebol prezident Peter Pellegrini ani minister vnútra a líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.