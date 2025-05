Grendel: Zahraničná politika Blanára je len na prokremeľskú stranu

Bratislava 28. mája (TASR) - Zahraničná politika šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) na všetky štyri svetové strany vôbec nefunguje. Je to politika iba na jednu, a to prokremeľskú stranu. Uviedol to na stredajšom tlačovom brífingu hnutia Slovensko poslanec parlamentu Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Čelní predstavitelia štátov EÚ a NATO sa vyhýbajú návšteve Slovenska aj stretnutiam s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), čo je podľa neho chyba nielen predsedu vlády, ale aj Blanára.



„Výsledky sa dajú zmerať napríklad tým, koľko predsedov vlády z Európskej únie prišlo do Bratislavy na bilaterálnu návštevu k Robertovi Ficovi,“ povedal Grendel.



Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila, že minister uprednostňuje návštevy krajín, ktoré sú z ekonomického hľadiska pre Slovensko bezvýznamnými partnermi a naopak zanedbáva krajiny, s ktorými má Slovensko rozvinuté obchodné vzťahy.



Podľa nej koalícia nedokáže pre Slovensko v Európskej únii nič presadiť. „Ficov kompas na všetky štyri svetové strany ukazuje zhodou náhod vždy len na východ a dokonca aj prezident SR Peter Pellegrini dnes musel vo svojom prejave koalíciu upozorniť, že západ je našim najdôležitejším partnerom,“ dodala Remišová, podľa ktorej je hanbou, že i ministri za Hlas-SD schválili dodatočne na vláde Ficovu cestu do Moskvy.



Exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) dodal, že zahraničná politika Fica a Blanára je neprípustná pre záujmy Slovenska, ale aj pre jeho zahraničných partnerov z EÚ. “Je hanbou aj Pellegriniho, ktorý si ako jeden z nositeľov zahraničnej politiky nedokáže urobiť poriadok s Ficom a Blanárom,” podotkol exminister vnútra.



Podľa člena predsedníctva PS Ivana Korčoka sa kontrola v rezorte zahraničia udiala práve v deň, keď takzvanú politiku na štyri svetové strany „rozbil a demaskoval“ Pellegrini. „Faktom je, že táto politika ťahá len jedným smerom. Na východ v konečnom dôsledku veľmi nebezpečným spôsobom preč od Európskej únie. Toto je realita. Nečakal som a ani sa nestalo, že by niečo takéto bolo súčasťou vyhodnotenia toho, čo robí ministerstvo zahraničných vecí,“ priblížil Korčok.



Predseda vlády v stredu absolvoval stretnutie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Blanárom, ktoré bolo zamerané na kontrolu plnenia programového vyhlásenia vlády (PVV). Fico zhodnotil, že rezort diplomacie aktuálne plní úlohy v PVV už na takmer 47 percent. Podľa neho postupuje stopercentne podľa plánu.