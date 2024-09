Grendel žiada zvolať spoločný brannobezpečnostný výbor a výbor o SIS

Bratislava 6. septembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD) by mal zvolať spoločné rokovanie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Žiada ho o to poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Poukazuje na to, že parlament nemôže kontrolovať SIS, keďže výbor na kontrolu tajnej služby nie je funkčný. Grendel nesúhlasí s neformálnym stretnutím s poslancami, ktoré organizuje riaditeľ SIS Pavol Gašpar.



Žiga by mal podľa Grendela využiť svoje právomoci a zvolať spoločné rokovanie výborov. "Pôjde o dočasné riešenie, kým koaličná väčšina sfunkční výbor na kontrolu SIS, pretože to sa dá urobiť aj po odvolaní Márie Kolíkovej (SaS)," povedal na tlačovej konferencii. Na spoločnom zasadnutí môžu poslanci rokovať v utajenom režime o množiacich sa vyhrážkach v školách, témou by mohli byť aj opakované krádeže v obchodoch či podozrenia z nákupu "kontroverzného špehovacieho systému pre bezpečnostné zložky".



Opozičný poslanec zdôraznil, že funkciou parlamentu je aj kontrolovať orgány, na čo pri SIS slúži výbor na kontrolu jej činnosti. Vzhľadom na to, že koalícia koncom júna odvolala predsedníčku výboru Kolíkovú, výbor nie je možné zvolať. "Nefunkčnosť kontrolných orgánov je vizitkou predsedu NR SR," vyhlásil Grendel na tlačovej konferencii s tým, že Žiga, ktorý je poverený kompetenciami predsedu parlamentu, dodnes neinformoval poslancov, ako napraví paralýzu výboru.



Neformálne stretnutie o aktuálnych témach, na ktoré členov výboru pozval šéf SIS, je podľa Grendela len predstieranie kontroly zo strany parlamentu. Takéto stretnutie podľa neho nepozná rokovací poriadok NR SR ani zákon o SIS. "Opozícia by na tento trik v žiadnom prípade nemala skočiť," skonštatoval s tým, že opozícia by mala trvať na sfunkčnení výboru.



Poslanci za PS sa na neformálnom stretnutí zúčastnia s podmienkou, že prvým bodom stretnutia bude potenciálne zasahovanie šéfa SIS do politického boja. "Stretnutie budeme vnímať za zmysluplné jedine vtedy, ak budú predložené konkrétne listinné dôkazy, ktoré vyvrátia podozrenie," povedal na piatkovej tlačovej konferencii šéf poslaneckého klubu PS Martin Dubéci. Dodal, že ak dôkazy Gašpar nemá, mal by odstúpiť.