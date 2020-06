Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvality

Bratislava 4. júna (TASR) - Ak chceme žiť v naozaj právnom štáte, mali by ho reprezentovať len tí najlepší. Počas diskusie v pléne o novele zákona upravujúcej spôsob voľby generálneho prokurátora to povedal podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). Otvoriť kandidatúru na tento post aj neprokurátorom podľa neho prinesie väčšiu konkurenciu, a tým aj väčšiu šancu vybrať dobrého šéfa prokuratúry. Myslí si tiež, že príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou kvality.



Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom. Dodal, že novými prokurátormi sa môžu stať "nie tí najlepší, ale tí najbližší". Nevylučuje, že na prokuratúre pôsobia aj charakterní ľudia, ale príslušnosť k profesii prokurátora nie je podľa neho zárukou kvality. Myslí si, že toho, kto sa na začiatku javí byť slušným šéfom Generálnej prokuratúry (GP) SR, môže funkcia meniť k horšiemu. "Majský, Marian K., Bašternák. Všetci títo ľudia si dlho užívali beztrestnosť vďaka kariérnym prokurátorom na čele generálnej prokuratúry," povedal podpredseda parlamentu.



V každej profesii podľa Grendela platí, že čím je väčšia konkurencia, tým existuje väčšia šanca vybrať dobrého človeka. To je podľa neho dôvod na otvorenie GP.



Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) žiada koalíciu, aby v druhom čítaní zmenila novelu tak, aby sa dal šéf GP vybrať len z radov prokurátorov. Smer-SD je podľa Tomáša za verejné vypočutie kandidátov i za rozšírenie okruhu navrhovateľov. Chce však, aby bol generálny prokurátor z radov prokurátorov, ktorý by bol zvolený naprieč politickým spektrom.



S navrhovanou verejnou voľbou generálneho prokurátora nesúhlasí poslanec Marián Kéry (Smer-SD). Tajná voľba je podľa neho výsledkom Novembra 1989. "Myslím si, že verejnú voľbu potrebujete preto, aby ste sa mohli odkontrolovať," odkázal koaličným poslancom. Dodal tiež, že v tejto otázke príde podľa neho prvýkrát k "vážnemu sporu medzi vládnou koalíciou a prezidentským úradom". Prezidentka totiž podľa neho nie je stotožnená s tým, "akú persónu chcete posadiť do kresla šéfa GP". Kéry si nemyslí, že pôjde o transparentnú, férovú a otvorenú súťaž, keďže podľa neho nebudú mať všetci uchádzači rovnakú štartovaciu čiaru, pretože jeden z kandidátov bude mať veľkú výhodu.