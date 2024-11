Grendel: Susko neobhájil, prečo sa pre súdy kupuje najdrahšia budova

Bratislava 5. novembra (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) nedokáže dôveryhodne obhájiť, prečo sa pre Mestské súdy Bratislava III a IV kupuje najdrahšia budova spomedzi ponúk. O víťazovi súťaže bolo vopred rozhodnuté. Súčasne rozhodli dočasne nasadené kritériá, ktoré sú nejasné a v pôvodnej súťaži nefigurovali. Uviedol to poslanec parlamentu Gábor Grendel (Slovensko, KÚ, Za ľudí) na utorkovej tlačovej besede.



Dodatočnými kritériami sú podľa Grendela prevádzkové náklady a náklady na prispôsobenie ponúknutej budovy pre potreby súdu. Minister podľa neho nezodpovedal, prečo sa rozhodol štát zaradiť dodatočné kritériá, ktoré boli nakoniec rozhodujúce pri výbere budovy pre bratislavské mestské súdy. Grendel sa tiež pýtal, kto kritériá vypočítal a prečo to nenechali na jednotlivých uchádzačov a ako vypočítali nielen prevádzkové náklady, ale tiež náklady súvisiace s prispôsobením budov pre potreby súdu.



"Keďže minister Susko tieto tri naozaj základné otázky nezodpovedal, tak pochybnosti, ktoré sprevádzajú výber budovy pre bratislavské mestské súdy, minister Susko nerozptýlil, ale naopak. Tieto pochybnosti prehĺbil a len umocnil dojem z celej súťaže, že o víťazovi bolo vopred rozhodnuté a bola v podstate iba predstieraná," zhodnotil Grendel.



Mestské súdy Bratislava III a IV budú sídliť v budove BBC 1 Plus na Plynárenskej ulici v Bratislave. Informoval o tom Susko na utorkovej tlačovej besede. Deklaroval, že výber je výsledkom transparentnej obchodnej verejnej súťaže. Dôvodom kúpy budovy sú nevyhovujúce priestory, v ktorých súdy aktuálne sídlia. Súdy majú budovu prevziať koncom roka 2025. Kúpili ju za vyše 57 miliónov eur.