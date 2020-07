GREŽO: Slováci, príďte navštíviť Bratislavu,hlavné mesto si to zaslúži

Bratislava 12. júl (Teraz.sk) - Zásah do cestovného ruchu vo svete, ako aj na Slovensku, je v dôsledku koronakrízy extrémny, myslí si Vladimír Grežo a dodáva: „Len pomaly sa rozbiehajú návštevnosti, naším smerovaním je s ohľadom na vývoj situácie podporiť domáci cestovný ruch, aj prihraničný cestovný ruch. Rozbeh je pomalý a pre mnohých je to veľmi zložitá situácia.“



Ako uviedol V. Grežo, každá zo 17 mestských častí je veľmi charakteristická a odlišná, preto sa Bratislava Tourist Board (BTB) sústredí na domáci cestovný ruch. „Príďte do Bratislavy, je to vynikajúce obdobie,“ vyzýva Slovákov na návštevu hlavného mesta šéf BTB.



„Bratislava by sa mohla trochu aj rozhýbať – keď niekto býva na jednom okraji mesta, tak som presvedčený, že z piatich iných adries nebude tri poznať. Teraz je ten okamih, keď sa treba pohnúť a pozrieť si, aké krásne mesto máme,“ tvrdí V. Grežo.



Zámerom kampane Turistom vo vlastnom meste je, aby sa Bratislavčania hlbšie ponorili do svojho mesta a našli to, o čom ani nevedeli, že existuje, tvrdí V. Grežo. V mestských častiach ponúka BTB sprievodcov, podporuje kultúrne projekty a snaží sa o vytvorenie záujmu zo strany obyvateľov aj domáceho cestovného ruchu, vysvetľuje V. Grežo.



BTB smeruje svoje aktivity aj na prihraničný cestovný ruch s Rakúskom, Maďarskom a Českom. Podľa šéfa BTB je ťažko odhadnúť, z ktorých krajín príde v lete do Bratislavy najviac turistov. „Veríme, že prídu najmä z Česka a Rakúska,“ dodáva V. Grežo.



