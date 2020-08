Gröhling: Aj keď je Bratislava v červenej zóne, školy chceme otvoriť

Bratislava 26. augusta (TASR) – Aj keď je Bratislava v červenej fáze na svojom COVID-19 semafore, pre školy v hlavnom meste sa v súvislosti s blížiacim sa novým školským rokom 2020/2021 zatiaľ nič nemení. Školy by sa mali otvoriť. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



"Stále sme v tom, že školský rok sa 2. septembra otvorí a my sa tam všetci stretneme v rámci opatrení, ktoré sme nastavili," povedal minister. Ako dodal, ak by mala nastať nejaká zmena, budú o tom informovať. "Čo sa týka Bratislavy, táto červená zóna je na všetky podujatia, ktoré robí Bratislava v rámci zhromažďovania a aktivít, samozrejme, podliehajú rozhodnutiu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR," uviedol Gröhling.



Školy sa riadia vlastným semaforom, pričom má zelenú, oranžovú a červenú fázu. Zelená bude bezpečná, oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. Minister podotkol, že aj keď rezort školstva bude vyhlasovať červenú zónu, tak to neznamená, že sa všetko okamžite zatvorí a preruší sa vyučovanie, pokiaľ inak nerozhodne ÚVZ.



Gröhling upozornil rodičov, aby s deťmi už pred začiatkom školského roka necestovali do červených krajín, respektíve tam, kde je rozšírená pandémia nového koronavírusu. Verí, že 2. septembra sa otvoria všetky školy na Slovensku. Pripomenul, že školy by sa nemali zatvárať celoplošne, ale len lokálne.



Mesto Bratislava zmenilo v utorok 25. augusta farbu epidemickej fázy na svojom COVID-19 semafore na červenú. Ten označuje epidemický stav v hlavnom meste za vážny. Magistrát preto spustil preventívne opatrenia, ktoré má vo svojej kompetencii. Dotkne sa to niektorých podujatí, zariadení pre seniorov. Spúšťa sa aj príprava karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova.