Gröhling: Aj v novom roku preplatíme ŠKD pre asi 5000 detí

Bratislava 15. augusta (TASR) - Podpora rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia či v hmotnej núdzi bola cieľom druhého kola výzvy na preplácanie školských klubov detí (ŠKD). Príspevok na žiaka dostane každá škola, ktorá sa do výzvy zapojila. V novom školskom roku sa tak vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti SR toto opatrenie dotkne takmer 5000 žiakov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.



Jedným z riešení, ako pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, je zvýšiť objem hodín, ktorý trávia škole. To sa dá zrealizovať prostredníctvom aktivít v ŠKD. "ŠKD je dôležitý aj na to, aby si deti a žiaci upevnili poznatky či budovali vzťahy s rovesníkmi," priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



Rezort školstva konštatuje, že pre mnohých rodičov je však poplatok za ŠKD výdavkom, ktorý nemôžu pokryť. Preto ministerstvo pripravilo na nový školský rok druhé kolo výzvy kompenzácie poplatkov v ŠKD, v ktorom mohli školy žiadať o príspevok, a to bez ohľadu na zriaďovateľa.



Do výzvy sa zapojilo 202 škôl, vďaka čomu bude podporených 4689 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi. Financie budú poskytnuté na obdobie od 1. septembra do 30. júna 2023. "Na kompenzáciu poplatkov na ŠKD je vyčlenená suma 703.350 eur, čo znamená preplatenie bežného poplatku na žiaka 15 eur na mesiac," uviedli z rezortu školstva.



V minulom školskom roku 2021/2022 bolo podporených sumou 289.575 eur 229 škôl.