Gröhling: Ak budú školskí odborári protestovať, tak pôjdem asi s nimi

Bratislava 11. mája (TASR) – Ak budú školskí odborári protestovať z dôvodu, že sa nezvýšia platy v školstve, minister školstva Branislav Gröhling (SaS) pôjde asi spolu s nimi. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.



Poukázal na to, že tému zvyšovania platov učiteľov mali koaličné strany vo svojich programoch už pred voľbami. Okrem toho sa zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania podľa slov Gröhlinga nachádza aj v programovom vyhlásení vlády.



K téme zvyšovania platov učiteľov podľa šéfa rezortu školstva mali na ministerstve financií viacero stretnutí. "Zvýšenie platov učiteľov o jedno percento predstavuje podľa výpočtov zhruba 18 miliónov eur," povedal Gröhling. Poukázal tiež na to, že už tento rok bude chýbať viacero učiteľov. Ide napríklad o pedagógov cudzích jazykov, matematiky či informatiky.



Zároveň poznamenal, že desaťpercentné navýšenie platov učiteľov, ktoré požadujú, boli ochotní aj prerozdeľovať na šesť percent celoplošne a štyri percentá, ktoré by sa dávali motivačne pre tých učiteľov predmetov, ktorí momentálne chýbajú. Ako dodal, aby mal riaditeľ školy k dispozícii balík financií, ktorý bude riadiť a aj takýmto spôsobom odmeňovať učiteľov.