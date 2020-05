Gröhling: Budeme pokračovať v dvojročných plánoch programu vzdelávania

Bratislava 18. mája (TASR) – Rezort školstva bude pokračovať vo filozofii dvojročných plánov, ktoré boli charakteristické pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV). TASR to v rozhovore potvrdil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). NPRVaV vstúpil do platnosti v roku 2018 pod vedením bývalej ministerky Martiny Lubyovej (SNS).



Dokument tvorí 12 čiastkových cieľov, z toho je šesť pre regionálne školstvo a šesť pre vysoké školstvo. Jeho súčasťou je aj 106 opatrení. Tie sú rozpracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov. Prvý akčný plán bol určený pre roky 2018 a 2019. Akčné plány číslo dva až päť sa zameriavajú na opatrenia, ktoré by sa mali v školskom systéme postupne realizovať počas rokov 2020 až 2027.



Gröhling pripomenul, že prvé dvojročné obdobie sa už skončilo. "Samozrejme, budeme pokračovať vo filozofii, že si dáme nejaké úlohy, ktoré budeme chcieť plniť, aby nám mohli všetky organizácie robiť odpočet a hodnotiť. Budeme v tom pokračovať," povedal. Minister poznamenal, že v nasledujúcom období chcú dosiahnuť, aby na Slovensku bolo mladé a moderné školstvo.