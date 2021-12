Gröhling by bol rád, keby sa vyčlenili financie na modernizáciu tried

Bratislava 31. decembra (TASR) – Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) by bol rád, keby sa im podarilo v roku 2022 opäť vyčleniť financie na modernizáciu tried a spoločných priestorov škôl. Uviedol to v rozhovore pre TASR.



"V školstve máme veľký modernizačný dlh. Preto sme vyhlásili aj projekt Modernejšia škola, ktorého cieľom je zmodernizovať triedy a spoločné priestory škôl," povedal minister školstva. Ako ďalej priblížil, prišlo im 1800 žiadostí od škôl.



V prvej fáze sa podarilo rezortu školstva podporiť 144 škôl. "Okrem obsahu vzdelávania a spôsobov výučby je dobré meniť aj priestory, v ktorých žiaci trávia väčšinu dňa a v ktorých sa vzdelávajú. Ak sa nám podarí vyčleniť financie na tento účel aj v ďalšom roku, budem rád, ak budeme touto cestou podporovať aj ďalšie školy," dodal Gröhling.