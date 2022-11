Gröhling chce zvýšenie rozpočtu na 2023 pre VŠ, Horecký o ňom rokuje

Bratislava 2. novembra (TASR) - Rozpočet vysokých škôl (VŠ) by mal byť na rok 2023 výrazne zvýšený, aby nedošlo k prepúšťaniu a aby bolo zabezpečené ich fungovanie. Upozorňuje na to poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS). Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že v tejto súvislosti s ministrom financií rokujú všetci ministri, aby pre svoje rezorty získali čo najviac financií.



"V uplynulom období sa nám podarilo presadiť reformu vysokého školstva, ako aj zmeny naviazané na plán obnovy. Preto je dôležité v roku 2023 vysoké školy finančne podporiť, aby sa dokázali prispôsobiť na nové podmienky a aby naše vysoké školy mohli kvalitou postupne dobiehať okolité krajiny," povedal Gröhling. Rozpočet na rok 2023 dokonca pôvodne počítal so znížením financií pre vysoké školy o 27 miliónov eur, tie by však mali byť podľa bývalého šéfa rezortu školstva vysokým školám ponechané.



Horecký povedal, že tak ako je teraz predložený rozpočet do Národnej rady SR, nevie predpokladať jeho ďalší vývoj. "Určite viem garantovať maximalizáciu podpory a zdrojov vysokých škôl," povedal. Ako doplnil, zastavila sa metodika, s ktorou sa nestotožňuje rezort školstva, ktorá viedla k škrtom, a 27 miliónov eur je vrátených do rozpočtu bez toho, aby boli viazané. Tvrdí, že na rozvoj vysokých škôl pôjdu vysoké sumy cez plán obnovy.



Gröhling tvrdí, že vzhľadom na zavedené zmeny vo vysokom školstve by teraz vláda nemala vysokým školám poskytovať financie iba na prežitie a udržanie. Naopak, do vysokých škôl by teraz mala vláda investovať, aby po presadených zmenách prišlo k rozvoju a napredovaniu vysokého školstva.



"V najbližšom období s vysokými školami budeme pracovať na indikátoroch kvality, ktoré budú viazané na výkonnostné zmluvy," povedal Horecký s tým, že pôjde o nový spôsob financovania vysokého školstva. Zároveň dodal, že vysoké školy na vykrytie zvýšených cien energií dostanú 17 miliónov eur.