Gröhling deklaroval podporu fungovaniu mládežníckych parlamentov

Bratislava 8. novembra (TASR) - Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) deklaroval podporu mládežníckym parlamentom. Otázka zabezpečenia financií na ich fungovanie je podľa jeho slov aj súčasťou diskusie pri tvorbe novej Stratégie pre mládež SR na nasledujúce roky. Uviedol to počas týždňa v pléne NR SR v rámci hodiny otázok. Zdôraznil, že mládežnícke parlamenty boli aj sú dôležitým nástrojom participácie mladých ľudí pri verejných veciach na lokálnej úrovni. Skonštatoval, že vznikajú vo viacerých mestách a rezort chce pokračovať v ich podpore.



"Momentálne definujeme všetky dotácie a formu podpory, ktorá má byť a snažíme sa tam vsunúť nové veci, čo sa týka aj covid-podpory, aj podpory žiackych rád a mládežníckych parlamentov, na ktoré by mali byť vyčlenené samostatné finančné objemy," uviedol v súvislosti s pripravovanou stratégiou pre mládež. Poznamenal, že objem financií stanovený v minulom roku na podporu týchto organizácií bude zrejme okresaný aj vzhľadom na situáciu v krajine. Preto sa budú podľa jeho slov snažiť vyčleniť ostatné finančné prostriedky na ich podporu v rámci rozpočtu rezortu. Minister doplnil, že do diskusie bude prizývaný aj Národný mládežnícky parlament.



Na otázku poslanca Tomáša Šudíka (OĽANO), či mládežnícke parlamenty neplánuje zakotviť aj do zákona o obecnom zriadení, odpovedal, že sa o to v minulosti pokúšali, ale nebola na tom potrebná zhoda. "Zmena legislatívy si vyžaduje dohodu viacerých subjektov a tá dohoda vtedy nebola," povedal.