Gröhling: Dieťa z Ukrajiny sa odporúča zaradiť do ročníka podľa veku

Bratislava 12. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča ideálne zaradiť žiakov, ktorí odišli z Ukrajiny z dôvodu vojny, do ročníka podľa ich veku. Teda, ak sú vo veku siedmaka, tak by mali byť zaradení do siedmeho ročníka. Uviedol to šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti.



Minister školstva zopakoval, ako by mali školy postupovať pri zaradení žiakov z Ukrajiny do škôl. "Rodič príde do školy a požiada o zaradenie dieťaťa do ročníka a triedy. Doloží doklad o začatí konania o azyl alebo o poskytnutie dočasného útočiska (stačí, že sa začalo, nemusí byť už poskytnuté)," priblížil minister školstva. Žiakovi následne riaditeľ vydá potvrdenie o zaradení zverejnenom na webe ministerstva. Nejde o rozhodnutie o prijatí ako pri prijímacích skúškach, ale o zaradenie.



Ministerstvo odporúča žiaka zaradiť do príslušného ročníka a triedy, ideálne podľa jeho veku. Predmety, ako sú anglický jazyk, matematika (príklady, nie slovné úlohy), telesná či výtvarná výchova vie aj napriek jazykovej bariére zvládnuť. "Podstatné je, že v tomto čase žiak spoznáva prostredie. Zoznamuje sa so spolužiakmi a učiteľmi a zvyká si na novú školu. Hodnotíte mierne, ideálne spočiatku slovne," uviedol minister školstva.



Šéf rezortu školstva poznamenal, že v školách si nastavia jazykový kurz, aby si žiak osvojil slovenčinu. V spolupráci s regionálnym úradom školskej správy si školy určia zamestnanca na jazykový kurz a cez dohodovacie konanie im následne ministerstvo preplatí náklady navyše. "Zo skúseností kolegýň môžem povedať, že v ich školách si žiaci z Ukrajiny aj v minulosti pomerne rýchlo osvojili slovenčinu a dokázali sa rýchlo začleniť v slovenskej škole," povedal Gröhling.



Zdôraznil, že je potrebné rozprávať sa so žiakmi a pripraviť triedu na to, že medzi nich príde nový spolužiak.