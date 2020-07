Gröhling: Je zvláštne, že teraz sa bulvarizuje otázka mojej práce

Bratislava 13. júla (TASR) - Je zvláštne, že práve teraz sa bulvarizuje otázka mojej práce, ktorá splnila pravidlá v danom čase a prešla obhajobou. Vyhlásil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v reakcii na medializované pochybnosti o jeho diplomovej práci.



"Moja záverečná práca je spred 11 rokov. Tematicky aj obsahovo nadväzovala na bakalárku. V danom čase smernica dekana povoľovala, aby maximálne 50 percent diplomovej práce tvorila bakalárska práca toho istého autora. Túto hranicu som dodržal," uviedol na sociálnej sieti minister. Ako tvrdí, využíval v nej aj iné zdroje, ktoré uvádza pod čiarou alebo priamo v texte. Škola podľa jeho slov vtedy nemala konkrétnu hranicu, ktorá by určovala, aká časť práce môžu byť iné zdroje a aká nový text. "Napríklad dnes je niekde určených 40, niekde 30 percent, niekde nič. My sme nemali žiadnu hranicu," povedal Gröhling s tým, že v rámci týchto pravidiel aj prácu vypracoval.



Deklaruje, že ju písal v rámci svojich vtedajších možností a schopností. "Tak som k nej pristupoval a tak bola aj hodnotená. Tak ako všetci, čo sa pozrú po rokoch na svoju prácu, aj ja si hovorím, že by som ju dnes napísal lepšie," skonštatoval. Argumentuje aj tým, že študoval klasicky päť rokov, absolvoval všetky skúšky, semestre, štátnice a prácu si obhájil.



Denník N v pondelok informoval, že minister školstva Gröhling získal magisterský titul za diplomovku, ktorá je kompilátom s prvkami plagiátu, a odkopíroval do nej skoro celú svoju bakalársku prácu. "V čase škandálu Borisa Kollára Paneurópsku vysokú školu požiadal, aby stiahla jeho práce z webu knižnice," uviedol denník.