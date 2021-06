Gröhling: Každý zaočkovaný pomôže udržať školy otvorené od septembra

Bratislava 26. júna (TASR) - Lepšia epidemická situácia od septembra napomôže tomu, aby mohli ostať školy otvorené. Tam, kde bude zaočkovaných málo ľudí, môže zhoršiť situáciu v nemocniciach aj na školách. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) preto vyzýva občanov, aby využili očkovanie a pomohli nielen svojmu zdraviu, ale aj fungujúcim školám.



"Očkovanie nie je len o dovolenke v zahraničí, je to aj o otvorených a bezpečných školách od septembra. Je to o našom zdraví a o tom, aby sme sa vrátili k bežnému životu. Každý jeden z nás, ktorý sa zaočkuje, pomôže tomu, aby sa mohli mladí ľudia vzdelávať v školách," upozornil minister školstva. Situácia a opatrenia na Slovensku a v školstve budú závisieť od epidemickej situácie v okresoch. Tá úzko súvisí s očkovaním. Medzi okresy, kde je vyššia zaočkovanosť, patria Bratislava a jej okolie, Banská Bystrica či Košice. Najmenej zaočkovaných je podľa aktuálnych dát v okresoch Gelnica, Poltár či Čadca.



"Podľa odborníkov práve v okresoch s nízkou zaočkovanosťou vznikne viac ohnísk, koronavírus sa bude šíriť, čo môže viesť aj k zatváraniu škôl. Práve tomu sa chceme vyhnúť," vysvetlil Gröhling. Minister školstva preto vyzýva občanov, aby očkovanie využili.



"Očkovanie je cesta k bezpečným školám. Všetci máme kolektívnu zodpovednosť, aby sme znížili riziko nákazy a aby žiaci mohli chodiť do škôl. Chcem preto všetkých poprosiť, aby využili očkovanie. Pomôžeme tak nielen sebe a svojmu zdraviu, ale aj prispejeme k udržaniu otvorených škôl," vyzýva minister. Tiež zdôraznil, že vakcíny sú moderné, vyvinuté najnovšími technológiami, otestované a schválené. Doplnil, že vakcína od spoločnosti Pfizer/BioNTech je navyše schválená aj pre mladých ľudí od 12 rokov európskymi i zahraničnými inštitúciami.