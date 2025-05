Gröhling: Koalícia sa nevie dohodnúť, charakterizuje ju korupcia

Bratislava 27. mája (TASR) - Vládna koalícia je koalíciou korupcie a vydierania. Myslí si to predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling. Zdôraznil problémy koalície pri dohode na transakčnej dani, ako aj pri eurofondoch, keďže Slovensku podľa neho hrozí ich prepadnutie. Kritizuje tiež koalíciu za to, že nechce vysvetliť problém s „rozkrádaním eurofondov“.



„Opäť sa nevedia dohodnúť, opäť to, čo sľubovali, že tu bude nejaký pokoj a stabilita, nevedia dodržať. Sľubovali niečo ľuďom, ale tu v Národnej rade zažívame absolútne niečo iné. Idú sa nasledujúce týždne a mesiace vydierať, idú sa dohovárať a budú kryť kšefty v rámci eurofondov. A potom budeme počuť, že opozícia je zodpovedná, keď nám zastavia eurofondy. No nie, práve vláda Roberta Fica ide zo Slovenska robiť čiernu dieru,“ povedal šéf SaS na utorkovej tlačovej konferencii. Ak SR príde o eurofondy, bude to podľa neho v dôsledku zahraničnej politiky premiéra Roberta Fica (Smer-SD), „ktorý sa klania v Rusku, ktorý si tam podáva ruku s agresorom“.



Gröhling kritizuje, že sa koalícia nevie dohodnúť. SaS žiadala, aby sa o transakčnej dani v parlamente rokovalo čo najskôr, ale vládni poslanci to neodsúhlasili. Poukázal tiež na to, že o zákone o tzv. covidových amnestiách by sa mohlo hlasovať až v septembri.



Martina Bajo Holečková (SaS) uviedla, že ku kauze penziónov strana dostáva nové podnety a pripravuje trestné oznámenie. „Dostávame podnety od mnohých občanov, ktorí upozorňujú na ďalšie pochybné vily a penzióny. Aj o tomto by mal prezident Peter Pellegrini hovoriť zajtra v správe o stave republiky. Bežní občania majú problém našetriť peniaze a získať hypotéku na svoje bývanie a oligarchovia blízki Smeru získali na svoje vily štátne dotácie,“ skonštatovala. Mária Kolíková (SaS) zároveň pripomenula, že koalícia už piaty mesiac odkladá prerokovanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.