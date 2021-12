Gröhling: Koncom roka 2022 môže v školstve chýbať až 1300 učiteľov

Bratislava 29. decembra (TASR) – Koncom roka 2022 môže chýbať v školstve až 1300 učiteľov, vyplýva to z výpočtov Inštitútu vzdelávacej politiky. Uviedol to pre TASR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).



Systémovým riešením podľa šéfa rezortu školstva je zvýšenie platov učiteľov. "Na čo potrebujeme prostriedky od ministerstva financií," povedal minister. Ako tvrdí, preto sa to snažia riešiť inými krokmi. "Napríklad je to preplácanie doučovania pre učiteľov, alebo aj stabilizačné odmeny. Ku koncu roka sme posielali školám odmeny v sume 250 eur na zamestnanca, ktoré môže riaditeľ prerozdeliť podľa potrieb danej školy, napríklad, aby udržal alebo získal učiteľov nedostatkových predmetov," poznamenal. Financie môže prerozdeliť podľa výkonu či aktivity daného učiteľa a motivovať tak aj šikovných učiteľov.



"Naším cieľom bolo výrazne zvýšiť platy učiteľov celoplošne a následne zaviesť rôzne typy príplatkov, ako napríklad stabilizačné príplatky," povedal Gröhling. To základné opatrenie je ale podľa neho výrazné zvýšenie platov učiteľov a na to potrebujú prostriedky od ministerstva financií.