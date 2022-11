Gröhling: Rezort školstva si neplní reformné povinnosti

Bratislava 22. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR si neplní reformné povinnosti vyplývajúce z plánu obnovy. Ak to takto bude pokračovať, školstvo príde o stovky miliónov eur na potrebné investície a rozvoj, upozorňuje na to podpredseda SaS a bývalý minister školstva Branislav Gröhling.



Plán obnovy predstavuje financie zo zdrojov EÚ, podmienkou získania týchto financií sú však reformy. A tie ministerstvo školstva podľa Gröhlinga neplní. "Tieto financie nie sú zadarmo. Na ich získanie musíte mať ambíciu, presadiť reformy, vyrokovať ich a aj zniesť odpor, ktorý si každá reforma nájde," upozornil.



Poukázal na to, že počas jeho pôsobenia na ministerstve školstva splnili podmienku pre prvú aj druhú platbu z plánu obnovy. Upozornil na tri reformné míľniky, ktoré ministerstvo školstva neplní. Tými sú garantované miesto v materskej škole pre každé dieťa od troch rokov, komplexná reforma poradenského systému či takzvaný katalóg podporných opatrení.



Garancia miesta v materskej škole pre každé dieťa od troch rokov si vyžaduje rozšíriť kapacity materských škôl, prijať zákonné zmeny, zvýšiť kvalifikovanosť učiteliek v materských školách a tiež zmeniť financovanie materských škôl tak, aby ich financoval štát a nie mestá a obce. "Nič z tohto sa nedeje. Spustená je jedine výzva na rozširovanie kapacít materských škôl, ktorú sme vyhlásili ešte pred odchodom v lete," povedal exminister.



Katalóg podporných opatrení predstavuje systém, ako pomáhať žiakom s problémami aj nadaním. Jeho súčasťou podľa Gröhlinga musí byť aj personálna podpora, teda zvýšenie asistentov či školských psychológov v školách. Aj tu predošlé vedenie ministerstva návrhy rozpracovalo, no nové vedenie na nich zastavilo prácu.



Poukázal aj na komplexnú reformu poradenského systému. Tú zas podľa Gröhlinga ohrozili poslanci OĽANO, keď časť reformy svojím pozmeňujúcim návrhom posunuli o jeden rok. "V pláne obnovy sa však Slovensko zaviazalo, že reforma nadobudne účinnosť v roku 2023," uviedol.