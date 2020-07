Gröhling: Prioritou bude pri vysokých školách určovanie ich kvality

Zvolen 9. júla (TASR) – Prioritou nasledujúceho obdobia v oblasti vysokých škôl bude určovanie ich kvality. V toľko diskutovanej téme možného znižovania počtu vysokých škôl pokladá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR práve tento aspekt za najdôležitejší. Na štvrtkovom rokovaní s členmi Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvolene to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).



„Cieľom ministerstva nie je určiť, ktoré vysoké školy sú schopné života a ktoré nie. My chceme najskôr overiť kvalitu, chceme mať stanovené kritériá a na základe toho budeme veľmi rýchlo vedieť zadefinovať úroveň vysokých škôl a následne uskutočníme ďalšie kroky," uviedol minister.



„Pre nás ale bude veľmi dôležité nastaviť nový spôsob financovania, ktorý bude vedieť odrážať kvalitu vysokých škôl," dodal.



Podľa prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora Technickej univerzity vo Zvolene Rudolfa Kropila Slovensko nepatrí ku krajinám, ktoré by mali extrémne vysoký počet škôl na počet obyvateľov. „Slovensko sa nachádza niekde v strede," podotkol.



Počet vysokých škôl sa podľa neho odráža od kvality vzdelávania, kvality vedecko-výskumnej činnosti, ale aj od špecializovaných škôl a pracovísk, ktoré spoločnosť potrebuje.



„Čakám na to, že nám Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy predstaví aj metodiku hodnotenia akreditačných štandardov. Keď bude metodika známa, môžeme pripraviť vysoké školy na to, že podajú akreditácie, zhodnotia svoju kvalitu a následne sa k tomu postaví akreditačná agentúra," uviedol.



Na rokovaní sa hodnotil aj dopad mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 v SR na vysoké školy a v tejto súvislosti aj príprava na zimný semester akademického roka 2020/2021. Podľa Kropila aj keď vysoké školy v marci situáciu zvládli, dnes sú oveľa lepšie pripravené pre prípad, že by prišla druhá vlna pandémie.



Podľa ministra školstva sa diskutovalo aj o legislatívnom balíku, ktorý pripravuje MŠ SR. Rektori podľa neho súhlasili s tým, že Slovensko potrebuje nový zákon o vysokých školách. „Všetci cítia, že doba sa posunula a my v tomto smere potrebujeme nastaviť nové zrkadlo," konštatoval.



Viac ako 20 rektorov slovenských vysokých škôl hovorilo s ministrom aj o budúcnosti financovania vysokého školstva. K tejto otázke sú už dohodnuté ďalšie stretnutia.