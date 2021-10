Gröhling: Národným inštitútom vzdelávania budeme bližšie k učiteľom

Bratislava 2. októbra (TASR) – Novou inštitúciou s názvom Národný inštitút vzdelávania a mládeže budeme omnoho bližšie k učiteľom. Pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Rezort školstva pripravuje transformáciu štyroch priamo riadených organizácií do jednej.



Súčasťou transformovanej inštitúcie - Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - budú súčasné organizácie, a to Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Slovenská pedagogická knižnica. "Táto zmena musí nastať k 1. januáru 2022," priblížil minister školstva.



"Budeme omnoho bližšie k učiteľom. Budeme mať organizáciu, ktorá bude zameraná na výkon. Jednotlivé úspory z administratívy budeme môcť presúvať na celé Slovensko, takže to gro nebude tu v Bratislave v rámci inštitúcie, ale v rámci regionálnych centier, ktoré budú po celom Slovensku," priblížil šéf rezortu školstva. Je rád, že aj takýmto spôsobom plnia ďalší bod programu, s ktorým išli do volieb.



Minister povedal, že nová organizácia bude mať jedného riaditeľa. "Momentálne neuvažujeme o spájaní ďalších organizácií," priblížil šéf rezortu školstva.



Cieľom transformácie je podľa rezortu školstva optimalizovať štruktúru a činnosti priamo riadených organizácií tak, aby prinášali maximálny úžitok a čo najefektívnejšie využitie zdrojov na vzdelávanie - formálne i neformálne.