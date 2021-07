Gröhling: Oceňujem, že sa mladí ľudia očkujú

Bratislava 29. júla (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) ocenil mladých ľudí, ktorí sa rozhodli využiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Poznamenal, že veľmi oceňuje, že mnohí mladí ľudia odolávajú hoaxom, dezinformáciám, ktoré sa v súčasnosti o očkovaní šíria. Uviedol to šéf rezortu školstva na sociálnej sieti.



Ministerstvo zdravotníctva SR v stredu (28. 7.) zverejnilo informáciu, že čísla sú už tretí týždeň nad kritickou hodnotou a môžeme otvorene hovoriť o začiatku tretej vlny pandémie. "Zmierniť dosah tretej vlny pandémie môžeme len očkovaním. Veľmi oceňujem, že mladí ľudia odolávajú hoaxom a dezinformáciám a rozhodujú sa pre očkovanie. Celé naše životy dôverujeme vede, odborníkom a overeným informáciám, hlavne keď ide o zdravie. Tu by to nemalo byť inak," uviedol Gröhling.



Bezproblémový chod škôl a prezenčné vzdelávanie podľa rezortu školstva ovplyvní aj očkovanie v jednotlivých regiónoch. V okresoch, ktoré budú mať nízke percento zaočkovanosti, je vyšší predpoklad vzniku ohnísk nákazy na školách, čo by viedlo k zatváraniu tried. "Na sociálnych sieťach, hlavne na Instagrame, dostávam od mladých ľudí správy o tom, že sa dali zaočkovať oni, ich súrodenci, kamaráti či triedy. Je veľmi nutné o tom hovoriť. Diskusia o očkovaní sa strháva na vyvracanie hoaxov a nepotvrdených výmyslov. Je dôležité, aby zaznel hlas očkovaných, pretože aj oni môžu byť influencermi pre svoje okolie a prispieť k bezpečnejším školám," vysvetlil šéf rezortu školstva.



Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ neplánuje meniť vakcinačnú stratégiu očkovania detí nad 12 rokov. Zatiaľ sa na Slovensku očkujú deti od 12 do 18 rokov vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 malo k utorku (27. 7.) zatiaľ 53.312 detí do 18 rokov.