Gröhling: Očkovať sa môžu už aj nepedagogickí zamestnanci do 55 rokov

Bratislava 26. februára (TASR) - Očkovať sa môžu už aj nepedagogickí a odborní zamestnanci do 55 rokov. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti.



"Pri prípadných problémoch s prihlásením sa obráťte na vašich riaditeľov, ktorí majú všetky informácie a v prípade potreby môžu aktualizovať informácie v rezortnom informačnom systéme," uviedol šéf rezortu školstva. Ministerstvo školstva na sociálnej sieti priblížilo, že registrovať na očkovanie sa od piatka môžu už aj títo zamestnanci škôl a školských zariadení zaradených do siete.



Na dni 27. februára až 5. marca sú voľné termíny v očkovacích centrách vo viacerých lokalitách. Ide o centrá v Banskej Bystrici, Bardejove, Bojniciach, Bratislave, Brezne, Dunajskej Lužnej, Dunajskej Strede, Galante, Humennom, Ilave, Komárne, Košiciach, Leviciach, Michalovciach, Myjave, Partizánskom, Považskej Bystrici, Prešove, Rimavskej Sobote, Rožňave, Snine, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni, Svidníku, Topoľčanoch, Trebišove, Trnave, Trstenej, Vranove nad Topľou, Žiari nad Hronom aj v Žiline.



Rezort školstva potvrdil, že Ministerstvo zdravotníctva SR stále čaká na dodávky príslušných vakcín pre kategóriu pedagogických zamestnancov nad 56 rokov. "Z tohto dôvodu v najbližších dňoch nie sú k dispozícii ďalšie termíny na očkovanie zamestnancov nad 56 rokov," dodalo ministerstvo školstva.