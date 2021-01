Gröhling: Od 18.1. by sme chceli otvoriť aspoň prvé a druhé ročníky ZŠ

Bratislava 10. januára (TASR) – Ministerstvo školstva by chcelo od 18. januára otvoriť aspoň prvé a druhé ročníky základných škôl. Predchádzať tomu má testovanie na ochorenie COVID-19. V nedeľnej diskusnej relácii na TA3 V politike to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že ide len o náčrt a budúci týždeň o ňom bude diskutovať s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO).



Šéf rezortu školstva priznal, že aktuálna pandemická situácia na Slovensku nie je dobrá, a preto od pondelka (11. 1.) prechádzajú základné a stredné školy na dištančnú formu vzdelávania. Otvoria sa len materské školy a školské kluby detí (ŠKD) pre deti rodičov, ktorí sú zamestnancami kritickej infraštruktúry. "Od pondelka budú otvorené aj jedálne pre ŠKD," uviedol Gröhling.



Budúci týždeň má ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva i Úrad verejného zdravotníctva SR medzi sebou diskutovať, aké stupne či ročníky škôl sa budú môcť v najbližších týždňoch otvoriť. Gröhling však priznáva, že ak bude Slovensko v rámci takzvaného COVID semaforu naďalej v čiernej fáze, rozprávať sa môžu len o materských školách a prvom stupni základných škôl, prípadne niektorých konkrétnych ročníkoch škôl. "Potrebujeme však, aby sa prezenčne vzdelávali aj deti na druhom stupni základných škôl či študenti na stredných školách," poznamenal minister.



Ak to pandemická situácia umožní, bol by rád, ak by vo februári dostali vysoké školy financie i testy a otvorili svoje brány aspoň pre prvé ročníky. "Následne, aby sa mohli po pretestovaní vrátiť aj ďalšie ročníky v jednotlivých stupňoch," uviedol Gröhling.



Návratu do škôl má prechádzať testovanie detí, rodičov i zamestnancov škôl na ochorenie COVID-19. Minister hovorí, že buď bude dobrovoľné, čo záleží od zodpovedností ľudí, alebo bude určené uznesením vlády a tí, ktorí sa nebudú chcieť dať otestovať, sa nebudú môcť vzdelávať prezenčnou formou. Gröhling uviedol, že ministerstvo podporí testovanie cez mobilné odberové jednotky, ale spomína aj testovanie kloktaním, pri ktorom by nemuseli byť zdravotníci. Ak ministra vláda poverí zabezpečiť testovanie na školách kloktaním, deklaruje, že je na to pripravený a možno by sa týmto spôsobom mohol otvárať druhý stupeň základných škôl. Tento typ testovania označil minister za "veľmi komfortný pre všetkých".



Gröhling zároveň diskutuje s ministrom zdravotníctva, aby boli učitelia očkovaní skôr ako v tretej vlne. Dosiahnuť chce, aby sa mohli prioritne dať zaočkovať zamestnanci materských škôl, špeciálnych škôl a zariadení či zamestnanci v školstve nad 50 rokov.



Poslanec Národnej rady SR za Smer-SD a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef Habánik v relácii deklaroval, že podporuje rozumné kroky ministra k tomu, aby sa deti vrátili do škôl. Vie však, že v súčasnej situácii to bez testovania nepôjde. "Podporujem dobrovoľné testovanie učiteľov, žiakov a rodičov," vyhlásil. Rovnako je aj za dobrovoľnosť pri očkovaní zamestnancov v školstve. Dištančná forma vzdelávania je podľa neho fajn, ale nie v celom školskom či akademickom roku.