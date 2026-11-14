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Gröhling odmieta vystúpiť 17. novembra s Maďarskou alianciou
Zároveň rešpektuje rozhodnutie o pozvánke pre politikov, ktorí majú byť na pódiu.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Predseda SaS Branislav Gröhling nevystúpi na bratislavskom zhromaždení pri príležitosti 17. novembra. Oznámil to v sobotu na sociálnej sieti, ako dôvod uviedol, že nechce byť na jednom pódiu s predstaviteľmi Maďarskej aliancie.
„Odmietam vystupovať na jednom pódiu s Maďarskou alianciou, ktorá v komunálnych voľbách spolupracovala s Republikou a dlhé roky bola predĺženou rukou maďarského premiéra Viktora Orbána, u ktorého blízkych ľudí teraz polícia nachádza skryté desiatky miliónov eur v hotovosti,“ vysvetlil líder liberálov.
Zároveň rešpektuje rozhodnutie o pozvánke pre politikov, ktorí majú byť na pódiu. „Odmietam však týchto politikov legitimizovať len preto, aby som sa tváril ako zjednotiteľ opozície,“ dodal k svojej neúčasti medzi vystupujúcimi. Na podujatí však nebude chýbať, chystá sa do davu medzi účastníkov zhromaždenia.
Hnutie PS pozvalo na zhromaždenie stranu Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratov, Hnutie Slovensko, ako aj Maďarskú alianciu, hnutie Sme rodina a Sulíkovci, stranu Konzervatívci - Kresťanská únia i Za ľudí. Zástupcovia strán a hnutí majú vystúpiť na Námestí SNP v utorok 17. novembra o 17.30 h.
„Odmietam vystupovať na jednom pódiu s Maďarskou alianciou, ktorá v komunálnych voľbách spolupracovala s Republikou a dlhé roky bola predĺženou rukou maďarského premiéra Viktora Orbána, u ktorého blízkych ľudí teraz polícia nachádza skryté desiatky miliónov eur v hotovosti,“ vysvetlil líder liberálov.
Zároveň rešpektuje rozhodnutie o pozvánke pre politikov, ktorí majú byť na pódiu. „Odmietam však týchto politikov legitimizovať len preto, aby som sa tváril ako zjednotiteľ opozície,“ dodal k svojej neúčasti medzi vystupujúcimi. Na podujatí však nebude chýbať, chystá sa do davu medzi účastníkov zhromaždenia.
Hnutie PS pozvalo na zhromaždenie stranu Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratov, Hnutie Slovensko, ako aj Maďarskú alianciu, hnutie Sme rodina a Sulíkovci, stranu Konzervatívci - Kresťanská únia i Za ľudí. Zástupcovia strán a hnutí majú vystúpiť na Námestí SNP v utorok 17. novembra o 17.30 h.