Gröhling: Okresy s nízkou zaočkovanosťou budú problémom aj pre školy

Bratislava 27. júla (TASR) - Okresy s nízkym percentom zaočkovanosti budú problémom aj pre školy, povedal to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Z rezortu školstva uviedli, že vzhľadom na šírenie delta variantu môžu na školách v novom školskom roku vznikať ohniská nákazy. Vtedy v zmysle platných pravidiel regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) uzavrie príslušné triedy. Ako TASR informoval odbor komunikácie a marketingu, výskyt ohnísk môže zmierniť zaočkovanosť v okresoch.



"Každý, kto sa rozhodne očkovať, zmierni priebeh tretej vlny, čím napomôže aj prezenčnej výučbe. Vďaka tomu budeme môcť udržať školy v bežnom chode, čo je cieľom mnohých z nás. Dnes vidíme okresy, kde je zaočkovanosť dobrá a školy sú menej ohrozené. Ale iné okresy majú nízku mieru zaočkovanosti a je v nich riziko vzniku ohnísk aj na školách," uviedol šéf rezortu školstva. V prípade šírenia nákazy na škole bude musieť RÚVZ posielať kontakty infikovaného do domácej izolácie. To znamená dočasnú dištančnú výučbu, kým sa doba izolácie neskončí.



"Som si istý, že všetci chceme, aby sa žiaci čo najviac vzdelávali klasicky, teda v triedach. Pomôže tomu každý človek, ktorý sa zaočkuje a zníži tak riziko šírenia vírusu v populácii," vysvetlil Gröhling. Zároveň dodal, že ministerstvo školstva naďalej ponúka možnosť zaočkovať sa v regiónoch prostredníctvom špeciálnych mobilných vakcinačných tímov.



Cieľom je čo najviac minimalizovať zatváranie škôl v novom školskom roku. Aj preto bude rezort školstva každý utorok na sociálnych sieťach informovať o stave zaočkovanosti v jednotlivých okresoch. Z dát Inštitútu zdravotných analýz je najvyššia zaočkovanosť v okrese Bratislava (59 percent). Nasleduje Senec a Dunajská Streda (zhodne 51 percent), Pezinok (50 percent) a Trnava (47 percent). Najnižšia miera zaočkovanosti je v okrese Revúca (26 percent). Nasleduje Gelnica (27 percent), Rimavská Sobota a Poltár (zhodne po 28 percent), Kežmarok (30 percent) a Detva (31 percent). "V týchto okresoch je výrazne vyššie riziko šírenia vírusu, čo znamená aj väčší počet ohnísk, a teda aj častejšie zásahy RÚVZ do chodu škôl," dodali z rezortu školstva.