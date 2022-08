Gröhling: Podmienky vyplácania 500-eurových odmien neurčil rezort

Bratislava 25. augusta (TASR) - Podmienky vyplácania 500-eurových odmien v školstve, ktoré majú dostať zamestnanci vo výplatnom termíne za mesiac august, neurčilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Určuje ich kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorú dohodlo ministerstvo financií, úrad vlády a konferencia odborových zväzov. Informoval o tom na sociálnej sieti šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).



Podľa kolektívnej zmluvy patrí odmena tým zamestnancom, ktorí majú pracovný pomer k 31. augustu 2022 a odrobili aspoň jeden deň v tomto roku. "Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022. Odmena sa pomerne kráti, ak ide o čiastočný úväzok. V prípade prenesených kompetencií sa odmena vypláca z normatívnych prostriedkov, v prípade originálnych kompetencií (zamestnanci školských jedální, základných umeleckých škôl, centier voľného času, školských internátov či materských škôl) z prostriedkov z podielových daní," uviedol minister školstva. Ako ďalej podotkol, robia všetko pre to, aby peniaze na 500-eurové odmeny v prenesenom výkone získali z ministerstva financií a mohli ich školám refundovať čo najskôr. "Medzičasom by septembrové financie na chod školy mali prísť na školy čo najskôr, aby mohli 500-eurovú odmenu vyplatiť v augustovej výplate," povedal.



Začiatkom septembra dostanú školy podľa ministra školstva elektronický formulár, kde bude do 9. septembra potrebné vyplniť údaje o zamestnancoch v prenesenom výkone, ktorí majú nárok na odmenu, aby následne mohli tieto financie žiadať z rezortu financií. "Približne pred dvoma týždňami riaditelia aj samosprávy k odmenám dostali od nás list s informáciami o odmenách. Rovnako sú na našom webe zverejnené pokyny a najčastejšie otázky a odpovede," povedal minister školstva s tým, že pri 500-eurových odmenách nastavili iné pravidlá ako pri 350-eurových odmenách.



V prípade zamestnancov, ktorých financuje mesto či obec (teda nie sú platení z normatívu od štátu), vypláca 500-eurové odmeny obec alebo mesto. "To znamená odmeny pre kuchárky v školských jedálňach, vychovávateľky v školských kluboch detí, zamestnancov v základných umeleckých školách, centrách voľného času či internátoch," spresnil minister školstva. Zároveň dodal, že má informácie o problémoch, najmä ak ide o malú obec, ktorá nemá tieto prostriedky v rozpočte. "Ideálnym riešením by preto bolo, ak by ministerstvo financií vyčlenilo mestám a obciam formou mimoriadnej dotácie prostriedky, aby dokázali financovať odmeny pre kuchárky, vychovávateľky, zamestnancov základných umeleckých škôl, centier voľného času či internátov. Toto sa budeme snažiť presadzovať," uzavrel.