Gröhling: Politika v SR sa robí cez sociálne siete, musí to skončiť

Bratislava 10. januára (TASR) – Politika na Slovensku sa momentálne robí cez sociálne siete. Nie je to štandardné a malo by sa s tým okamžite prestať. V nedeľnej relácii V politike na TA3 to vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Tvrdí, že strana SaS sa vo vládnej koalícii voči iným kolegom a premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) cíti pracovne.



Šéf rezortu školstva tak reagoval aj na sobotné (9. 1.) kritické slová predsedu vlády na adresu SaS a jej predsedu i ministra hospodárstva Richarda Sulíka. "Verím, že v pondelok (11. 1.) na koaličnej rade si to vydiskutujeme," uviedol Gröhling. Traumatizovať spoločnosť vyjadreniami a statusmi na sociálnych sieťach nie je podľa jeho slov správne. Priznáva, že situácia na Slovensku je pre pandémiu nového koronavírusu náročná a tlak verejnosti veľký, a aj preto sa môže stať, že niekto z členov vlády vysloví niečo, čo by inokedy nepovedal.