Gröhling potvrdil, že na školách sa prioritne stále vyučuje angličtina

Bratislava 19. septembra (TASR) – Jednou z najväčších zmien v školskom roku 2019/2020 bolo uvoľnenie výučby cudzieho jazyka. Dovtedy sa žiaci od tretieho ročníka základnej školy povinne učili anglický jazyk. Rok po zavedení týchto zmien minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) pre TASR potvrdil, že na školách sa stále prioritne vyučuje najmä angličtina.



Minister podotkol, že to nie je preto, že by nebol záujem o vyučovanie nemeckého jazyka či francúzštiny. Ako tvrdí, dlhodobo bol nastavený anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk a na to boli pripravení aj učitelia a vysoké školy. "My potrebujeme teraz urobiť kroky na to, aby sme podporovali aj nemčinu či francúzštinu a aby sme pripravili učiteľov, ktorí vstúpia do systému. Následne budeme výraznejšie výučbu týchto jazykov viac podporovať," povedal minister.



V školskom roku 2018/2019 si žiaci ku povinnej angličtine zvolili v siedmom ročníku ďalší svetový jazyk, ktorého výučbu vedela škola zabezpečiť. Na výber mali z nemeckého, ruského, talianskeho, španielskeho a francúzskeho jazyka. od uplynulého školského roka si žiaci môžu vyberať svetový jazyk, ktorý sa chcú na škole učiť. Ak si žiak nevyberie anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, musí si ho v siedmom až deviatom ročníku zvoliť ako druhý cudzí jazyk. Dôvodom je skutočnosť, že škola má v zmysle školského zákona "umožniť žiakovi ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať". Časová dotácia musí byť v tomto prípade najmenej dve hodiny týždenne, ktoré je škola povinná zabezpečiť z rámca voliteľných hodín. Zmena je pre školy dobrovoľná.