Gröhling praje učiteľom, žiakom aj rodičom veľa pohody a pokoja

Bratislava 24. decembra (TASR) – Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) praje všetkým učiteľom, žiakom aj rodičom cez Vianoce veľa pohody, oddychu a pokoja, a hlavne načerpanie energie do nového roka. Uviedol to v rozhovore pre TASR.



Všetkým učiteľom, riaditeľom aj zamestnancom škôl poďakoval za ich prácu v tomto roku. "Uplynulé dva roky s novým koronavírusom boli náročné pre nás všetkých a mnohým nám skrížili plány," povedal minister školstva.



Zároveň je rád, že vďaka práci, vytrvalosti a tvorivosti všetkých zamestnancov v školstve sa školy podarilo udržať funkčné a otvorené čo najdlhšie, ako to umožnila situácia.