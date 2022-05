Gröhling: Podľa Matovičovho návrhu nevieme riešiť voľnočasové poukazy

Bratislava 18. mája (TASR) - Ministerstvo školstva nevie na základe návrhu šéfa rezortu financií Igora Matoviča (OĽANO) zrealizovať voľnočasové poukazy. Pred rokovaním vlády to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Matovič označil jeho vyjadrenia o poukazoch za klamstvá.



Návrh voľnočasových poukazov je podľa Gröhlinga nedotiahnutý a nezmyselný. Na realizáciu voľnočasových poukazov by sa muselo meniť ďalších osem zákonov. "Na základe tohto zákona bude môcť ktokoľvek učiť deti po škole čokoľvek a štát to bude financovať, keďže tam nie sú žiadne kritériá a kvalitatívne podmienky," poznamenal.



Gröhling skonštatoval, že pre voľnočasové poukazy bude potrebných 486 ďalších zamestnancov na ministerstve financií. Ďalej je vyčlenených 9,2 milióna eur na technickú realizáciu poukazov.



Ministerstvo školstva musí podľa návrhu zriadiť register poskytovateľov krúžkov. "Jemu sa to nechce urobiť," zhodnotil Matovič. Tvrdí, že Gröhling zakázal zamestnancom na odbore legislatívy ministerstva školstva prejavovať akúkoľvek súčinnosť s legislatívcami na rezorte financií na tvorbe zákona o voľnočasových aktivitách. Deti a rodina nepredstavujú pre ministra školstva žiadnu hodnotu, podotkol Matovič.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková odmieta schvaľovať závažné opatrenia spôsobom, že sa o nich dozvie večer pre rokovaním. "Toto je také hrubé znásilňovanie legislatívneho procesu, že nemám slov," uviedla Kolíková o tom, akým spôsobom sa deje predkladanie návrhov, ktoré budú mať významné dosahy. "Celý právny štát sa nám takto rúti," dodala.



Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) poukázal na to, že krátkodobé protiinflačné opatrenia nemožno riešiť dlhodobým zaťažením štátneho rozpočtu. Pripojil sa aj ku kritike predkladania a presadzovania návrhov zo strany OĽANO. "Toto nie je dobrý spôsob vládnutia," upozornil šéf slovenskej diplomacie.