Gröhling verí vo zvýšenie diváckej kapacity na športových podujatiach

Bratislava 21. júla (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) verí, že sa v dohľadnom čase podarí presadiť zvýšenie diváckej kapacity na športových podujatiach. Naznačil to pred stredajším rokovaním vlády.



"Reálne o tom uvažujeme, diskutujeme s ministrom, tieto oparenia sa chystajú," povedal v súvislosti s otázkou, čo hovorí na to, že pri návšteve pápeža sa s podmienkou plnej zaočkovanosti zrušili kapacitné obmedzenia, zatiaľ čo na športových štadiónoch platia stále veľké kapacitné reštrikcie. Upozornil, že súvislosti s uvoľňovaním je potrebné v piatok (23. 7.) prijať legislatívu o používaní COVID preukazov, oznámenie o uvoľnení opatrení pri septembrovej návšteve Svätého Otca vysvetlil tým, že bol potrebný umožniť čas, aby sa ľudia stihli zaočkovať dvakrát do daného termínu.



Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) si v súvislosti s diváckou kapacitou na kultúrnych podujatiach "momentálne nedovolí tvrdiť, že bude možné presadiť, aby boli počty nejako menené". Pred rokovaním vlády to zdôvodnila nepredvídateľnosťou vývoja pandemickej situácie, ktoré spôsobuje v súčasnosti neustále mutujúci nový koronavírus.



"Ostaneme pritom, čo je možné doteraz, čo je zadefinované v kultúrnom semafore," povedal s tým, že pravidlá uvoľňovania opatrení pre kultúrne podujatia jednoznačne definujú možné uvoľnenie či potrebné sprísnenie pravidiel podľa situácie. Milanová je presvedčená, že zelenú uvoľňovaniu opatrení dá zvyšovanie zaočkovanosti populácie.