Gröhling: Projekt pomáhajúcich profesií v edukácii žiakov II pokračuje

Bratislava 8. decembra (TASR) – Projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (POP) II sa predlžuje. Na sociálnej sieti to oznámil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že 3032 asistentov, špeciálnych a sociálnych pedagógov a školských psychológov bude pôsobiť na školách aj ďalší školský rok, teda v roku 2022/2023.



"Vďaka úsporám z eurofondov sa nám podarilo predĺžiť aj tento projekt," uviedol minister školstva. Poukázal na to, že tak ako predĺžili projekt POP I, v rámci ktorého pôsobí 912 podporných pozícií na 346 školách, bude sa predlžovať o ďalší rok aj projekt POP II. Týkať sa to bude 1085 škôl.



Dodal, že školy nebudú povinné o nič žiadať a budú informované o automatickom predĺžení pracovných zmlúv.