Gröhling: Rozpočet nepočíta s financiami na asistentov na školách

Bratislava 12. októbra (TASR) - Školy urgentne potrebujú zvýšenie počtu asistentov. Ak ministerstvo financií nezvýši v rozpočte zdroje na asistentov, tento problém narastie podľa podpredsedu SaS a exministra školstva Branislava Gröhlinga v roku 2023 do "ozrutných rozmerov". Uviedol to v reakcii na návrh rozpočtu pre oblasť školstva.



"Asistentov na školách je dlhodobo nedostatok, ale návrh rozpočtu nepočíta so zvýšením ich počtu. Viac asistentov dlhodobo požadujú rodičia, školy, učitelia, ako aj predošlé vedenie ministerstva školstva," uviedol Gröhling. Ministerstvo školstva ešte pod vedením Gröhlinga predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o podporných opatreniach pre žiakov. Návrh počítal so zvýšením počtu asistentov na 18.000 v budúcom roku. Podľa bývalého šéfa rezortu školstva realita ukazuje, že počet asistentov na školách narastie o nula.



Za posledného dva a pol roka ministerstvo školstva podľa Gröhlinga schválilo viacero opatrení na pomoc žiakom s ťažkosťami či zdravotným znevýhodnením. Išlo napríklad o projekt doučovania Spolu múdrejší, investície do škôl pre žiakov so zrakovým znevýhodnením, reformu poradní, predĺženie eurofondových projektov na asistentov Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 1 a 2 či opatrenia na zníženie opakovania ročníka.



"Je dôležité vedieť, či sa v opatreniach na pomoc žiakom bude pokračovať alebo sa budú robiť kroky dozadu. Schválenie nášho návrhu zákona, ktorý počíta so zvýšením počtu asistentov na 18.000, považujem za nevyhnutné," uviedol exminister školstva. Zároveň verí, že nový šéf rezortu školstva Ján Horecký ukáže, že mu záleží na dobrých podmienkach pre personál škôl a pre žiakov.