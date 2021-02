Gröhling: RÚVZ môže v školách so zlou situáciou vyučovanie prerušiť

Bratislava 3. februára (TASR) – Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) môžu v školách, kde bude zlá epidemiologická situácia, vyučovanie prerušiť. Zároveň sa spustí aj školský semafor. Informoval o tom v stredu počas tlačovej konferencie minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl.





Gröhling: Od 8.2. sa otvoria MŠ, prvý stupeň ZŠ a končiace ročníky SŠ



Od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy (MŠ), špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl (ZŠ). Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl (SŠ). Otvorené budú tiež základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty. Informoval o tom v stredu počas tlačovej konferencie minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Testovanie mladších žiakov nebude povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a učitelia. Stredoškoláci sa pri návrate do školských lavíc budú rovnako musieť preukázať negatívnym testom, platí to aj pre personál SŠ.